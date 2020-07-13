Парфенчиков наградил представителя казачества за укрепление мира и согласия в Карелии

Представитель казачества награжден благодарственным письмом главы Карелии, сообщили в республиканском правительстве.

Благодарственным письмом главы Республики Карелия Артура Парфенчикова за вклад в развитие государственной национальной политики и укрепление мира и согласия в Карелии награжден Александр Фарутин. Награду вручил министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев.

Долгое время Александр Яковлевич возглавлял городское казачье общество "Петрозаводское", а сегодня является помощником атамана Отдельского казачьего общества республики.

Александр Фарутин – постоянный участник государственно-общественной инициативы "Многонациональная Карелия" ("Маршрут Дружбы по районам Карелии"), проводит встречи с обучающимися образовательных организаций по вопросам формирования культуры мира и согласия в обществе.

В 2020 году при участии Александра Яковлевича в Петрозаводске на базе Национального музея Республики Карелия была организована тематическая выставка "Казачество на государственной службе".