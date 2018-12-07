Парфенчиков: Направление Беломорканала – туристические круизы

Глава Карелии выступил с докладом о перспективах развития Беломорского, Кемского и Лоухского районов 6 декабря в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее", сообщили в правительстве республики.

В своем докладе Артур Парфенчиков сообщил о развитии территорий, включенных в состав Арктической зоны России.

Особое внимание руководитель республики уделил планируемой реконструкции и модернизации Беломорско-Балтийского канала.

Заинтересованность в использовании этого судоходного пути выражают потенциальные инвесторы, говорится в сообщении.

В октябре представители муниципалитета Париккала (Финляндия) выразили интерес финских предприятий к транспортировке грузов водным транспортом через ББК.

Другое направление для использования Беломорско-Балтийского канала − это туристические круизы.

Еще одной темой доклада Главы Карелии стало развитие рыбоводства и разведения биоресурсов в Белом море.

"Если в прошлом году многие инициативы этого направления были в стадии проработки, то на сегодняшний день можно говорить о реализованных проектах", − сказал Артур Парфенчиков.

На территории Беломорского района продолжена реализация проекта по строительству селекционно-племенного центра рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода ФГБУ "Главрыбвод" с общим объемом инвестиций свыше 1 млрд рублей и ежегодным производством в размере 25 млн штук живой икры. Общий период реализации проекта рассчитан до 2025 года.