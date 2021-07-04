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Парфенчиков назначил Игоря Корсакова заместителем главы Карелии по внутренней политике

Новости. Политика
18:00, 05 Июля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Соответствующий указ глава Карелии подписал сегодня, 5 июля.

Согласно указу Артура Парфенчикова Игорь Корсаков назначен заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике. Напомним, ранее он занимал должность заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Игорь Корсаков имеет три высших образования по направлениям медицины, юриспруденции и государственной службы, а также большой опыт работы в органах системы государственного управления, сообщает официальный портал карельского правительства.

Напомним, должность заместителя главы Карелии по внутренней политике была вакантной с мая, когда ее покинул Владимир Любарский, назначенный главой Петрозаводска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-07-05 20:27:28
Не станет новозначного - даже дурка за полдня забудет. Увы... Разве что кот киру напомнит...
Серж
2021-07-05 20:15:26
Внутренней политики вразумительной нет , а заместитель есть , нонсес .
театральный критик
2021-07-05 19:57:29
Не будет корсакова - не будет Карелии
Leopol'd
2021-07-05 19:33:15
Заместитель ... по внутренней политике Ульяновска или Владивостока (прим.) тоже есть? Тоже 600т.чел, а экономика выше.
321123aa
2021-07-05 19:18:20
УЖЕ СМЕШНО !!!
Бриг
2021-07-05 19:04:11
Хоть в мэры не прошёл и не избрали , хоть здесь назначили .
Изя
2021-07-05 18:41:54
Уникальные люди , во всём спецы или ваще ни в чём )))) Ещё за работу опер.штаба не отчитался )) :)
влад
2021-07-05 18:31:42
а зама по сортирам тоже назначили?
однозначно
2021-07-05 18:11:48
Хотелось бы узнать кратко, так сказать в тезисах о внутренней политике административного образования РФ с населением 620 тыщ. человеков :)
Изя
2021-07-05 18:44:14
однозначно, по проще то спроси что-нибудь ))) :)
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