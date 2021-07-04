Парфенчиков назначил Игоря Корсакова заместителем главы Карелии по внутренней политике

Соответствующий указ глава Карелии подписал сегодня, 5 июля.

Согласно указу Артура Парфенчикова Игорь Корсаков назначен заместителем главы Республики Карелия по внутренней политике. Напомним, ранее он занимал должность заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Игорь Корсаков имеет три высших образования по направлениям медицины, юриспруденции и государственной службы, а также большой опыт работы в органах системы государственного управления, сообщает официальный портал карельского правительства.

Напомним, должность заместителя главы Карелии по внутренней политике была вакантной с мая, когда ее покинул Владимир Любарский, назначенный главой Петрозаводска.