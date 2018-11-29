Парфенчиков назвал число жителей Карелии, получивших новое жилье вместо аварийного

Пятилетняя программа расселения аварийного жилья в Карелии, которая завершится в конце 2018 года, позволила предоставить новые квартиры 8,5 тысяч жителей республики.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подводя итоги реализации программы.

"Итогом пятилетней программы станет расселение в республике более 143 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это почти 8,5 тысяч жителей", – сказал Парфенчиков, чьи слова цитирует пресс-служба правительства.

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