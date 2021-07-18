Парфенчиков о ситуации в эвакуированном поселке: «Повода для паники нет»

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что подразделения МЧС контролируют ситуацию в поселке Настенъярви, где население было эвакуировано из-за приближения лесного пожара.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Ситуация контролируется. Это я сразу заявляю. Она не простая, но повода для паники нет", - считает глава республики.

По его словам, еще днем ситуация не вызывала опасений, но в результате сильных порывов ветра огонь перекинулся через сделаннные минувшей ночью минполосы и вплотную подошёл к железнодорожной станции.

"В настоящее время угроза распространения огня в населенном пункте ликвидирована. Сгорело несколько старых строений на окраине станции в лесном массиве", - написал глава республики.

По его словам, сейчас сотрудники МЧС и лесоохраны вместе с работниками предприятий и добровольцами прокапывают дополнительные защитные полосы, устанавливают пожарную станцию с рукавами вдоль посёлка для тушения в случае возникновения угрозы пожара.

Прибыли дополнительные пожарные расчёты из Петрозаводска - они работают на тушении очагов пожара в лесу и выставлены на охрану строений на станции, ожидается сводный отряд из Приладожья. Кроме того вертолет сбрасывает воду в районе кладбища, задействованы два пожарных поезда.

"На месте оставляю руководителя ликвидации пожара и главу администрации. Доклады получаю каждый час. Сам выдвигаюсь в Петрозаводск, необходимо провести совещание по ситуации в Республике в целом. Есть вопросы по ряду других пожаров", - добавил Парфенчиков.