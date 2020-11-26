Парфенчиков объяснил, как банки собираются обслуживать пожилых клиентов во время эпидемии

Подразделения банков в Карелии готовы организовать индивидуальное обслуживание клиентов старшего возраста, для которых по распоряжению губернатора ограничено время посещения общественных учреждений.

Об этом на заседании правительства сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг, к которым относятся офисы банков, только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом.

"Мы пошли навстречу нашему банковскому сообществу, которые предложили индивидуальный порядок работы с пожилыми клиентами, заявив что они готовы расширить индивидуальное обслуживание таких лиц на дому с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал Парфенчиков.

По его словам, правительство "готово к диалогу" с бизнесом по поводу ограничений.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".