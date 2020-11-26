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Парфенчиков объяснил, как банки собираются обслуживать пожилых клиентов во время эпидемии

Новости. Общество
12:57, 27 Ноября 2020
фото: ИА "Взгляд-инфо"/Константин Халин
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Подразделения банков в Карелии готовы организовать индивидуальное обслуживание клиентов старшего возраста, для которых по распоряжению губернатора ограничено время посещения общественных учреждений.

Об этом на заседании правительства сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг, к которым относятся офисы банков, только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом.

"Мы пошли навстречу нашему банковскому сообществу, которые предложили индивидуальный порядок работы с пожилыми клиентами, заявив что они готовы расширить индивидуальное обслуживание таких лиц на дому с соблюдением всех противоэпидемических правил", - сказал Парфенчиков.

По его словам, правительство "готово к диалогу" с бизнесом по поводу ограничений.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-27 13:06:56
Другими словами, те кому за 65 лет могут прогуливаться с посещением магазинов, банков, аптек только с 10 часов до 13 часов, а с 13 часов должны сидеть под домашнем арестом. Можно подумать ,что у нас так много пенсионеров живущих без своих детей и внуков. Кривая какая-то забота, однако.
протестанутый
2020-11-27 13:41:19
zanoza, у пенсов денег нет, побираются на хлеб в магазинах с 10 до 13 часов с тележками.
zanoza
2020-11-27 14:02:50
протестанутый, неужели? А не ты ли орал что пенсионеры с полными тележками в магазинах очереди создают. Т уж определись , а то сам себе противоречишь, однако.
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