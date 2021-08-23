Парфенчиков объяснил, почему считает реальным строительство федеральной трассы вдоль Белого моря

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым древний Поморский тракт по берегу Белого моря, когда-то связывавший территорию республики с Архангельской областью, должен превратиться в федеральную автодорогу.

Эту тему губернатор поднял на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По его словам, планируется передать в федеральную собственность участки автодороги Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский посад — Беломорск — трасса «Кола».

«Эта дорога уже в плане. Она юридически подходит под концепцию федеральных дорог. Это концепция федеральной дороги, соединяющей два субъекта Федерации, два центра субъектов, поэтому она и включена в план передачи… Нам бы хотелось, чтобы это случилось не через 8 лет, а хотя бы года через 3. Это, конечно, совершенно новая жизнь и Нюхчи других наших сел южного Беломорья», — сказал Парфенчиков.

Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до районного центра Онега. Между Онега и Нюхчей дорога давно утрачена.