Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Парфенчиков объяснил, почему считает реальным строительство федеральной трассы вдоль Белого моря

Новости. Общество
16:03, 24 Августа 2021
фото: Яндекс. Карты

Новости партнеров

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал причины, по которым древний Поморский тракт по берегу Белого моря, когда-то связывавший территорию республики с Архангельской областью, должен превратиться в федеральную автодорогу.

Эту тему губернатор поднял на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Беломорского района.

По его словам, планируется передать в федеральную собственность участки автодороги Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский посад — Беломорск — трасса «Кола».

«Эта дорога уже в плане. Она юридически подходит под концепцию федеральных дорог. Это концепция федеральной дороги, соединяющей два субъекта Федерации, два центра субъектов, поэтому она и включена в план передачи… Нам бы хотелось, чтобы это случилось не через 8 лет, а хотя бы года через 3. Это, конечно, совершенно новая жизнь и Нюхчи других наших сел южного Беломорья», — сказал Парфенчиков.

Дорога между Архангельском и Беломорском по берегу Белого моря входила в древний Поморский тракт. Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до районного центра Онега. Между Онега и Нюхчей дорога давно утрачена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-24 16:23:30
Когда уже тракт Петрозаводск - Вознесенье - Вытегра сделаете, фантазеры?!
Сеня
2021-08-24 16:12:25
Успел бы хоть что то из задуманного им сделать . пока не сняли за текущую деятельность и развал региона хм
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
17.08.2021, 11:42
Рыжеволосую женщину, пропавшую в Петрозаводске, нашли мертвой
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»