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Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям

Новости. Общество
15:41, 20 Декабря 2020
фото: официальная страница правительства РК Вконтакте
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Вакцинацию от коронавируса, начавшуюся в Карелии, первыми проходят медицинские работники и учителя, так как они больше других рискуют заболеть.

Об этом написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей стиранице Вконтакте.

"Первыми прививки делают медицинские и социальные работники, а также учителя. Именно они подвергаются самому большому риску инфицирования, поэтому с них и начинаем иммунизацию", - объяснил губернатор.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что прививки делают на добровольной основе.

Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.

Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.

Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2020-12-20 16:13:37
Надо бы сначала на едроссах испытать ..их не жалко . ))
Гость
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