Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям

Вакцинацию от коронавируса, начавшуюся в Карелии, первыми проходят медицинские работники и учителя, так как они больше других рискуют заболеть.

Об этом написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей стиранице Вконтакте.

"Первыми прививки делают медицинские и социальные работники, а также учителя. Именно они подвергаются самому большому риску инфицирования, поэтому с них и начинаем иммунизацию", - объяснил губернатор.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что прививки делают на добровольной основе.

Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.

Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.



Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.