Парфенчиков объяснил, зачем власти хотят переписать предпринимателей

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал предпринимателей присоединиться к переписи малого и среднего бизнеса, которую проводит Росстат.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"Уважаемые предприниматели, представители малого и среднего бизнеса! Убедительно прошу вас принять участие в экономической переписи, которая проходит сейчас в нашей стране…Нам необходима наиболее полная информация о том, сколько в Карелии малых предприятий, чем они занимаются, с какими проблемами сталкиваются. От этого будет зависеть содержание государственных программ, направленных на поддержку предпринимательства", - пояснил глава Карелии.

Подробнее о переписи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".