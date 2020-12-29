890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финляндия усилит контроль за обстановкой на границах 3
29.12.2020 10:04
Житель Карелии три года прятал труп зарезанного собутыльника в сарае 1
29.12.2020 14:43
"Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске превратился в очередное издевательство над судебным решением" (ФОТО) 10
29.12.2020 11:03
Чем запомнился 2020 год
29.12.2020 17:40
Путин ответил на предложение профсоюзов повысить пенсии работающим пенсионерам 10
29.12.2020 16:39
Силовики взяли штурмом женский монастырь и вывезли оттуда экс-схимонаха Сергия 4
29.12.2020 19:40
Суд в Петрозаводске приговорил лихача Сортланда за смертельное ДТП к реальному лишению свободы 9
29.12.2020 17:27

Парфенчиков объявил о смягчении "антивирусных" запретов в Карелии

Новости. Общество
06:40, 30 Декабря 2020
фото: официальная страница правительства РК Вконтакте
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение и снятии ряда ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.

"Друзья, мы смягчаем некоторые ограничительные меры.
Во-первых, в последнее время мы можем говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась... Во- вторых, получил много обращений по поводу работы кинотеатров, концертных и выставочных залов, театров и музеев республики в праздничные дни. Понимаю, что для многих жителей Карелии предстоящие выходные – это возможность разнообразить досуг", - написал Парфенчиков.

По его словам, он принял следующие решения.

Театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января.  Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники.  Ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.

"При этом еще раз обращаю внимание, что 31 декабря, в период наибольшего ажиотажа, жителям республики старше 65 лет запрещается посещение торговых центров и магазинов. Поэтому убедительно прошу представителей старшего поколения сделать все необходимые покупки завтра, 30 декабря. Либо воспользоваться услугами торговых точек на открытом воздухе – на них ограничение не распространяется.
При этом граждане других возрастов в последний день года смогут посетить торговые центры и магазины без ограничения по времени. Пожалуйста, в предпраздничной суете не забудьте о масках и социальной дистанции", - добавил глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

28.12.2020 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
28.12.2020 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»