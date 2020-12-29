Парфенчиков объявил о смягчении "антивирусных" запретов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение и снятии ряда ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.

"Друзья, мы смягчаем некоторые ограничительные меры.

Во-первых, в последнее время мы можем говорить о том, что ситуация с распространением коронавируса в республике стабилизировалась... Во- вторых, получил много обращений по поводу работы кинотеатров, концертных и выставочных залов, театров и музеев республики в праздничные дни. Понимаю, что для многих жителей Карелии предстоящие выходные – это возможность разнообразить досуг", - написал Парфенчиков.



По его словам, он принял следующие решения.



Театры, концертные, выставочные залы и музеи откроются со 2 января. Кинотеатры с 29 декабря продолжают работу в обычном режиме и могут принимать посетителей все праздники. Ограничения по количеству посетителей сохраняются так же, как и остальные требования санэпидбезопасности.



"При этом еще раз обращаю внимание, что 31 декабря, в период наибольшего ажиотажа, жителям республики старше 65 лет запрещается посещение торговых центров и магазинов. Поэтому убедительно прошу представителей старшего поколения сделать все необходимые покупки завтра, 30 декабря. Либо воспользоваться услугами торговых точек на открытом воздухе – на них ограничение не распространяется.

При этом граждане других возрастов в последний день года смогут посетить торговые центры и магазины без ограничения по времени. Пожалуйста, в предпраздничной суете не забудьте о масках и социальной дистанции", - добавил глава Карелии.