Парфенчиков объявил об окончании строительства многострадального детского сада в поселке Ильинский

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал сроки, когда маленькие жители поселка Ильинский Олонецкого района смогут пойти в новый детский сад.

«Детский сад в Ильинском достроен, - сообщил глава Карелии. - Сейчас объект сдаём в эксплуатацию и проходим лицензирование. В начале следующего года дети смогут пойти в новый сад. Двухэтажное здание рассчитано на 200 ребятишек. Построили с перспективой на рост рождаемости, сейчас в поселке в сад ходят 150 детей».

На первом этаже здания находятся группы для детей младшего и среднего возраста, пищеблок, медицинский кабинет и хозяйственные помещения.

На втором этаже - группы для детей постарше, спортивный и музыкальный залы. На территории вокруг благоустроены восемь площадок для прогулок и две спортивные.

По словам Артура Парфенчикова, детские сады в Ильинском, так же как и в Ляскеля - это два самых сложных объекта ФЦП:

«Проекты зданий оказались несостоятельными, это выяснилось в процессе строительства. С подрядчиками нам пришлось контракты расторгнуть и провести перепроектирование. В Ильинском с приходом КСМ ситуация сразу выправилась - объект достроен качественно и в срок. В Ляскеля мы объявили новый конкурс, срок окончания подачи заявок - 3 декабря».