Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина

Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина сообщила о том, что глава Карелии Артур Парфенчиков не удовлетворил ее просьбу о личной встрече для обсуждения ситуации на предприятии.

Галина Ширшина на пресс-конференции в Петрозаводске рассказала о несостоявшейся встрече с Артуром Парфенчиковым, на которой она планировала обсудить ситуацию, сложившуюся на Олонецком молочном комбинате. Менеджмент крупного производителя молочной продукции планирует вывезти предприятие из Карелии из-за невозможности наладить диалог с властью, сообщают "Вести Карелии".

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