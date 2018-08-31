10:28, 31 Августа 2018
Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина
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Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина сообщила о том, что глава Карелии Артур Парфенчиков не удовлетворил ее просьбу о личной встрече для обсуждения ситуации на предприятии.
Галина Ширшина на пресс-конференции в Петрозаводске рассказала о несостоявшейся встрече с Артуром Парфенчиковым, на которой она планировала обсудить ситуацию, сложившуюся на Олонецком молочном комбинате. Менеджмент крупного производителя молочной продукции планирует вывезти предприятие из Карелии из-за невозможности наладить диалог с властью, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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