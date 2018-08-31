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Новости. Общество
10:28, 31 Августа 2018

Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина

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Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина сообщила о том, что глава Карелии Артур Парфенчиков не удовлетворил ее просьбу о личной встрече для обсуждения ситуации на предприятии.

Галина Ширшина на пресс-конференции в Петрозаводске рассказала о несостоявшейся встрече с Артуром Парфенчиковым, на которой она планировала обсудить ситуацию, сложившуюся на Олонецком молочном комбинате. Менеджмент крупного производителя молочной продукции планирует вывезти предприятие из Карелии из-за невозможности наладить диалог с властью, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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тетка
2018-08-31 11:33:31
Экологически чистая и вкусная продукция Олонецкого молокозавода пользуется огромным спросом и , естественно, тормозит реализацию ядовитой химии супермаркетов. Все дело в конкуренции, а побеждает тот, у кого больше власти, и это не народ, значит, завод уничтожат.
grigorjev
2018-08-31 11:26:07
Тут некоторые дискутируют с защитниками Парфенчикова... Зачем, ребята... Ведь всем ясно, что юрист Парфенчиков попался на неоднократном нарушении законов! Оправданий - О. Песенка этой каморы спета...
Leopol'd
2018-08-31 11:10:43
Брункс, мозг у вас хоть иногда работает? Или как у Шарикова, знакомые вывески выдает вслух? Это как раз яблочники пытаются сберечь завод и рабочие места, а ваши любимые либералы и ЕР его уничтожить пытаются.
Совсем плох инженер стал... Сексуальные фантазии не отпускают второй год. Как фото Ширшиной увидит, так мозг и отказывает. :-(
Саныч
2018-08-31 11:23:27
Leopol'd, не кормите тролля.
Хаос
2018-08-31 10:49:11
Брунс, ну ты и "домашний зверь". Да фрукты они еще те, но зачем сейчас давить на них, один молочный завод остался в регионе и продукция не плохая.
Инженер Брунс
2018-08-31 10:56:04
Хаос, а кто на них давит, не подскажете?

А не они ли за два года Гали- Васи в городе угробили все и подмяли под себя?
Не их ли деФФчонки бегали в финское консульство для консультаций?

Они что думали, они будут гадить России и им за это ничего не будет?
Так ответочка свыше пришла, они ее очень ждали. Не надо теперь крокодильи слезы лить. Они этот завод прихватизировали после распада СССР и выкачивают все и вся. Они же его не строили, прихватили, что плохо лежало. А теперь время расплаты за Гайдаро-Чубайсо-Явлинские реформы, яблочники же в десны сосались с этими реформаторами.
А на западе теперь эти кадры никому не нужны, их списали в помойную яму, но эти чудо менеджеры еще этого не поняли, их кинули их же хозяева.
Целуйтесь теперь с Лукашенко, он всегда рад нагадить России
кир
2018-08-31 10:45:27
Покидайте Карелию, кто может. Пусть правят безлюдными болотными пространствами.
grigorjev
2018-08-31 10:42:29
Не в первый раз А Парфенчиков отказывается от встречи по жаркому делу... Весной 2017, я, март- апрель просил встречи с ним, чтобы рассказать о преступлении в Миннаце и воровстве бюджетных денег... Испугался гр-н Парфенчиков встретится. Результат - он в одной компании с Худилайненым и другими нарушителями Законов страны.
кир
2018-08-31 11:13:57
grigorjev, тебя никуда нельзя пускать. ФСБ знает. И никто не принимает твои ябеды ни здесь, ни в Москве. Пиши в спортлото.
кир2
2018-08-31 10:38:09
К чему эта встреча и нужна , если что есть у Ш. пусть обращается в Прокуратуру , в суд . А так . эти зарисовки не кому не нужны .
Инженер Брунс
2018-08-31 10:35:39
так она сама за это долго боролась, яблочные кадры так нагадили всем и вся, что стали нерукопожатными, как токсичные отходы.
Теперь угробят завод, народ выкинут на улицу, а обвинят власть. А виноваты ширшинцы, слабунисты и василепоповцы, в общем яблочники в общероссийском масштабе.
Петенька
2018-08-31 11:26:10
Инженер Брунс,
Как вы умудрились дожив до преклонного возраста ,сохранить ум трёхлетнего ребёнка? Извините!
Сеть магазинов ,благодаря Олонецкому комбинату,только расширилась, а чиновники ,видимо ,планируют разорвать отношения с удачливыми предпринимателями и погубить хорошее дело,....разорвав аренду после окончания срока контракта...так понимаю....
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