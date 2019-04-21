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Новости. Общество
12:37, 21 Апреля 2019
фото: facebook.com

Парфенчиков подарил индейцу, снявшему фильм о Карелии, необычную карту республики

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Глава Карелии посетил показ авторского фильма Дика О’Хари о достопримечательностях и красотах нашего края и подарил автору картины карту республики из березы.

"Сегодня вечером в Центре культуры «Премьер» посмотрел новый фильм Дика О’Хари о Карелии, - написал Артур Парфенчиков в facebook. - Красиво, интересно, необычно, мистически. Даже я – коренной житель Карелии, близкий к родной природе, по-особому увидел некоторые уголки своего края. А Дик – потомок коренных индейцев, но снимает фильмы о нашей стране, чтобы показать западному зрителю, какова настоящая Россия. И я ему очень благодарен за его отношение к России и к Карелии. Пригласил Дика побывать на островах Белого моря, увидеть беломорские петроглифы, почувствовать легендарную Гиперборею и подарил карту из карельской березы. Дик считает, что в одном фильме о Карелии невозможно рассказать все, что хотелось бы, и он вернется сюда еще и еще раз, чтобы создать новые фильмы, а мы ему поможем".


фото facebook

Напомним, презентация и показ авторского фильма Дика О’Хари о достопримечательностях и красотах Карелии состоялся 20 апреля в Центре культуры "Премьер". Фильм снят на английском языке для международной аудитории.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-21 12:59:20
И чо ж он так ожил в последние дни ? Видно на дембель собрался , " работничек " :)
Гость
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