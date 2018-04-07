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Новости. Общество
10:31, 07 Апреля 2018

Парфенчиков подарил свою форму главного пристава РФ жителю Ставрополя

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подарил свою форму главного судебного пристава России коллекционеру из Ставрополя Роману Яченко.

Как пишет "Республика", коллекция Яченко посвящена двум сферам власти: таможне и исполнительному производству. Вся его жизнь связана с границей: после окончания Алма-Атинского пограничного училища в 1986 году он служил в Западном пограничном округе, затем на Вадул-Сиретской и Ивано-Франковской таможнях. В 2009 году переехал на постоянное место жительства в Россию.

В 2012 году Роман обратил внимание на тему службы судебных приставов, судебных исполнителей и исполнительное производство.

"Кроме коллекционирования предметов таможни я еще интересовался развитием таможенного дела на территории Западной Украины, — рассказал Роман. — Я провел небольшое исследование этого вопроса, и результатом стали семь статей, которые я написал. Их опубликовали в журналах".

Коллекция продолжает пополняться: Роман пишет обращения к начальникам управлений ФССП с просьбами предоставить шевроны и нашивки. Иногда интересные вещи получается купить на аукционе, что-то удается выменять у знакомых коллекционеров.

По данным "Республики", самую красивую форму в своей коллекции Роман Яченко получил недавно — это форма судебных приставов старого образца. Ее коллекционеру прислал глава Карелии Артур Парфенчиков. Как говорит Роман, эта форма — украшение его коллекции.

"Обращаясь к главе Карелии я, если честно, и не думал, что мне так быстро и, самое главное, положительно ответит руководитель такого уровня, — рассказывает Роман. — Безусловно, ответ Артура Парфенчикова на мое обращение – это пример всем чиновникам, как нужно работать с обращениями граждан. Можно сказать так, что ответ от главы Карелии я получил быстрее, чем справку от коммунальщиков. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить свою благодарность Артуру Олеговичу, который оперативно, без бюрократических проволочек ответил на мое обращение".

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Комментарии

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однозначно
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grigorjev
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"Странный юрист". Сообщил об этом Президенту, Чайке, Матвиенко и другим высшим. Ведь на этом "юристе" висит не только "Невский пассаж", но и "... Министерство национальной политики РК... превратилось в министерство "национального гнета"..." - из обращения в Москву.
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