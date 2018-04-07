Парфенчиков подарил свою форму главного пристава РФ жителю Ставрополя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подарил свою форму главного судебного пристава России коллекционеру из Ставрополя Роману Яченко.

Как пишет "Республика", коллекция Яченко посвящена двум сферам власти: таможне и исполнительному производству. Вся его жизнь связана с границей: после окончания Алма-Атинского пограничного училища в 1986 году он служил в Западном пограничном округе, затем на Вадул-Сиретской и Ивано-Франковской таможнях. В 2009 году переехал на постоянное место жительства в Россию.

В 2012 году Роман обратил внимание на тему службы судебных приставов, судебных исполнителей и исполнительное производство.

"Кроме коллекционирования предметов таможни я еще интересовался развитием таможенного дела на территории Западной Украины, — рассказал Роман. — Я провел небольшое исследование этого вопроса, и результатом стали семь статей, которые я написал. Их опубликовали в журналах".

Коллекция продолжает пополняться: Роман пишет обращения к начальникам управлений ФССП с просьбами предоставить шевроны и нашивки. Иногда интересные вещи получается купить на аукционе, что-то удается выменять у знакомых коллекционеров.

По данным "Республики", самую красивую форму в своей коллекции Роман Яченко получил недавно — это форма судебных приставов старого образца. Ее коллекционеру прислал глава Карелии Артур Парфенчиков. Как говорит Роман, эта форма — украшение его коллекции.

"Обращаясь к главе Карелии я, если честно, и не думал, что мне так быстро и, самое главное, положительно ответит руководитель такого уровня, — рассказывает Роман. — Безусловно, ответ Артура Парфенчикова на мое обращение – это пример всем чиновникам, как нужно работать с обращениями граждан. Можно сказать так, что ответ от главы Карелии я получил быстрее, чем справку от коммунальщиков. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить свою благодарность Артуру Олеговичу, который оперативно, без бюрократических проволочек ответил на мое обращение".