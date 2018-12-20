Парфенчиков: Подрядчик, сорвавший строительство тренировочного центра в Ялгубе, ремонтировал детсад на Ленинградской

Власти Карелии обратились в следственный комитет, так как подрядчик сорвал строительство учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в Ялгубе.

Этот вопрос обсуждался в четверг на заседании правительства Карелии.

"Подготовлено письмо в следственный комитет. Это было в ноябре", - сказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Дмитрий Голубев.

"К сожалению, бывают и такие случаи – что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни пытались пройти проблемы, они привели к тому, что мы вышли на фиксацию факта, который содержит признаки уголовного преступления со стороны подрядчика. Кстати, это один и тот же подрядчик, который садик нам ремонтировал на Ленинградской", – добавил Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы РФ намерен подать заявления в МВД и Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела на застройщика учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства, а Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета.

В 2018 году Минспортом России было заключено соглашение о предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ на завершение реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в Ялгоре на 20,3 млн рублей. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2018 года.

"Конечно, мы должны собирать информацию о подрядчике и, по крайней мере, понимать, с кем мы работаем. Если мы видим, что подрядчик – уважаемый человек, работал в других регионах, сдавал все с хорошим качеством, если что-то нарушал, то по объективным причинам, нам, спокойнее. Но если мы видим, что пришедший подрядчик имеет некоторые негативные характеристики, мы должны здесь внимание усиливать и вовремя реагировать на те процессы, которые позволяют применять нам в отношении него соответствующие процедуры вплоть до расторжения контракта", - сказа Парфенчиков.

Детский сад на улице Ленинградской в Петрозаводске был временно закрыт городской администрацией 6 ноября из-за угрозы обрушения крыши. Покупка и реконструкция этого здания обошлась властям более чем в 155 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как пояснили в Следкоме, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.