Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:52, 20 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков: Подрядчик, сорвавший строительство тренировочного центра в Ялгубе, ремонтировал детсад на Ленинградской

Загрузка...

Власти Карелии обратились в следственный комитет, так как подрядчик сорвал строительство учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в Ялгубе.

Этот вопрос обсуждался в четверг на заседании правительства Карелии.

"Подготовлено письмо в следственный комитет. Это было в ноябре", - сказал первый заместитель министра по делам молодежи, физкультуре и спорту Карелии Дмитрий Голубев.

"К сожалению, бывают и такие случаи – что бы мы ни предпринимали, как бы мы ни пытались пройти проблемы, они привели к тому, что мы вышли на фиксацию факта, который содержит признаки уголовного преступления со стороны подрядчика. Кстати, это один и тот же подрядчик, который садик нам ремонтировал на Ленинградской", – добавил Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, комитет Госдумы РФ намерен подать заявления в МВД и Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела на застройщика учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства, а Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета.

В 2018 году Минспортом России было заключено соглашение о предоставлении средств из резервного фонда правительства РФ на завершение реконструкции универсальной загородной учебно-тренировочной базы в Ялгоре на 20,3 млн рублей. При этом срок ввода объекта в эксплуатацию был установлен на декабрь 2018 года.

"Конечно, мы должны собирать информацию о подрядчике и, по крайней мере, понимать, с кем мы работаем. Если мы видим, что подрядчик – уважаемый человек, работал в других регионах, сдавал все с хорошим качеством, если что-то нарушал, то по объективным причинам, нам, спокойнее. Но если мы видим, что пришедший подрядчик имеет некоторые негативные характеристики, мы должны здесь внимание усиливать и вовремя реагировать на те процессы, которые позволяют применять нам в отношении него соответствующие процедуры вплоть до расторжения контракта", - сказа Парфенчиков.

Детский сад на улице Ленинградской в Петрозаводске был временно закрыт городской администрацией 6 ноября из-за угрозы обрушения крыши. Покупка и реконструкция этого здания обошлась властям более чем в 155 миллионов рублей. Следственный комитет  возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как пояснили в Следкоме, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Grek
2018-12-20 11:26:27
Подрядчик меньше всего интересует спортивную и иную общественность . Вот чиновники где при всём этом бардаке или воровстве ? Вот це вопрос ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"

Аналитика

19.12.2018 15:52
Обществоведение
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 6
Премьер-министр Карелии рассказал депутатам Петросовета, как будет развиваться республиканская столица.
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 7
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Миллиардные грезы 1
13.12.2018 11:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:32
Личное мнение
"Пока дети в детдоме, их родители погибают"
Хотел бы напомнить всем, что сегодня в детских домах практически нет сирот. И нет давно.
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
Четверть века с Конституцией 7
12.12.2018 13:43
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»