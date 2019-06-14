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Новости. Общество
08:05, 14 Июня 2019
фото: https://www.facebook.com/apfssprus

Парфенчиков подстраховал дайверов на поверхности Ладоги во время экспедиции на место затонувшего теплохода

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Глава Карелии Артур Парфенчиков стал участником экспедиции на Ладожском озере, которая 12 июня работала на месте затонувшего теплохода "Николай Рерих".

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал об участии в экспедиции на место, где 28 лет назад затонул теплоход  "Николай Рерих".

"Я не ограничился ролью зрителя: основной задачей была доставка дайверов к месту погружения, страховка на поверхности и сбор участников после подъема на поверхность. Командная, слаженная работа! - написал Парфенчиков. - Задачей нашего погружения было уточнить детали, которые понадобятся опытным техническим дайверам при проведении поисковых работ на судне в июле. Ведь до сих пор затонувший в шторм в 1991 году на Ладожском озере теплоход остается загадкой. Он был обнаружен спустя 11 лет на глубине 40 метров. Есть версия, что "Николай Рерих" в свой последний рейс с Валаама в Сортавала вывозил архивный фонд Государственного Валаамского музея-заповедника. Есть и другая версия – в трюмах до сих пор находятся ящики с алкоголем из местного сельпо. Но не будем гадать - все это предстоит выяснить профессиональной экспедиции уже через месяц".

По словам Парфенчикова, "разведка" удалась, все поставленные задачи выполнены.

"Нашим трофеем стал телеграф с судна Valamon Luostari. Его наши дайверы посетили днем ранее. Это корабль Валаамского монастыря, вошедший в состав военной флотилии во время Зимней войны. Затонул после прямого попадания авиабомбы. Надеюсь, телеграф займет достойное место в экспозиции музея "Гора Филина".

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