Парфенчиков подстраховал дайверов на поверхности Ладоги во время экспедиции на место затонувшего теплохода

Глава Карелии Артур Парфенчиков стал участником экспедиции на Ладожском озере, которая 12 июня работала на месте затонувшего теплохода "Николай Рерих".

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал об участии в экспедиции на место, где 28 лет назад затонул теплоход "Николай Рерих".

"Я не ограничился ролью зрителя: основной задачей была доставка дайверов к месту погружения, страховка на поверхности и сбор участников после подъема на поверхность. Командная, слаженная работа! - написал Парфенчиков. - Задачей нашего погружения было уточнить детали, которые понадобятся опытным техническим дайверам при проведении поисковых работ на судне в июле. Ведь до сих пор затонувший в шторм в 1991 году на Ладожском озере теплоход остается загадкой. Он был обнаружен спустя 11 лет на глубине 40 метров. Есть версия, что "Николай Рерих" в свой последний рейс с Валаама в Сортавала вывозил архивный фонд Государственного Валаамского музея-заповедника. Есть и другая версия – в трюмах до сих пор находятся ящики с алкоголем из местного сельпо. Но не будем гадать - все это предстоит выяснить профессиональной экспедиции уже через месяц".

По словам Парфенчикова, "разведка" удалась, все поставленные задачи выполнены.

"Нашим трофеем стал телеграф с судна Valamon Luostari. Его наши дайверы посетили днем ранее. Это корабль Валаамского монастыря, вошедший в состав военной флотилии во время Зимней войны. Затонул после прямого попадания авиабомбы. Надеюсь, телеграф займет достойное место в экспозиции музея "Гора Филина".