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Парфенчиков показал, как будут выглядеть после объединения ж/д вокзал и автовокзал Петрозаводска

Новости. Общество
09:56, 26 Октября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Глава Карелии Артур Парфенчиков продемонстрировал эскизное изображение будущего транспорта узла, объединяющего железнодорожный вокзал и автовокзал Петрозаводска.

Губернатор разместил эскиз на своей странице Вконтакте.

По его словам, в рамках создания транспортного узла вдоль железнодорожных путей со стороны Перевалки появится дорога, которая соединит железнодорожный вокзал, автовокзал и улицу Чапаева.

«Новая дорога пойдет вдоль существующей пешеходной дорожки. Во-первых, это позволит разгрузить центр. Автомобилям с Перевалки, Древлянки и Сулажгоры больше не нужно будет ехать на площадь Гагарина, чтобы успеть к поезду. Во-вторых, будет решен вопрос с парковкой. Проектом предусмотрено строительство автостоянки со стороны улицы Фурманова, рядом с новым пешеходным мостом. В-третьих, новая инфраструктура будет удобна и для пассажиров из районов: приехав на поезде в Петрозаводск, они с комфортом смогут перейти на автовокзал и пересесть на нужный пригородный рейс», - написал Парфенчиков.

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Комментарии

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Эндшпиль
2021-10-26 10:18:27
Два соседа, один правоохранитель другой барыгакарлик, наркотой. Сосед за своих деток не боялся, шо деток на дурь подсадят, 10 лет, боролся каждый день. Два соседа один автобусный перевозчик второй правоохранитель, автобусы без касс и билетов годы по Петрозаводску. И вдруг случайно один депутат председатель хапать начал, а адвокатом записалась бывшая правоохранительница. Как так получается?
Вася
2021-10-26 10:13:35
Пригласят на Кремлёвскую ёлку.
Эндшпиль
2021-10-26 10:11:38
«Новая дорога пойдет вдоль существующей пешеходной дорожки. Пойдет, пойдет, пойдет, пойдет, пойдет, пойдет, пойдет, ой оей пойдет, пойдет, нальет, чебурек из лосятинки, сойдет, Бондарчук, Мирошник кто третий был в доме 19?
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