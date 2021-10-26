Парфенчиков показал, как будут выглядеть после объединения ж/д вокзал и автовокзал Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков продемонстрировал эскизное изображение будущего транспорта узла, объединяющего железнодорожный вокзал и автовокзал Петрозаводска.

Губернатор разместил эскиз на своей странице Вконтакте.

По его словам, в рамках создания транспортного узла вдоль железнодорожных путей со стороны Перевалки появится дорога, которая соединит железнодорожный вокзал, автовокзал и улицу Чапаева.

«Новая дорога пойдет вдоль существующей пешеходной дорожки. Во-первых, это позволит разгрузить центр. Автомобилям с Перевалки, Древлянки и Сулажгоры больше не нужно будет ехать на площадь Гагарина, чтобы успеть к поезду. Во-вторых, будет решен вопрос с парковкой. Проектом предусмотрено строительство автостоянки со стороны улицы Фурманова, рядом с новым пешеходным мостом. В-третьих, новая инфраструктура будет удобна и для пассажиров из районов: приехав на поезде в Петрозаводск, они с комфортом смогут перейти на автовокзал и пересесть на нужный пригородный рейс», - написал Парфенчиков.

