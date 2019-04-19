Парфенчиков пообещал расселить все аварийное жилье сверх плана

Программа расселения аварийного жилья, принятая в Карелии, не закончится пока новые квартиры не получат жильцы всех без исключения аварийных домов в республике.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

Он напомнил, что в этом году стартовала программа расселения на 2019-2025 годы.

По словам главы Карелии, власти республики планируют завершить ее не за 5 лет, а за 3,5 года. За это время новые квартиры должны получить 9 тыс жителей домов, признанных аварийными до 2017 года.

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