Парфенчиков попросил федеральной поддержки на реконструкцию пунктов пропуска в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил включить реконструкцию многосторонних автомобильных пунктов пропуска в Карелии в федеральную целевую программу "Государственная граница Российской федерации".

Артур Парфенчиков на встрече с главой Минфина Антоном Силуановым в Петрозаводске заявил о необходимости федеральной поддержки реконструкции МАПП, расположенных на границе Карелии и Финляндии.

Парфенчиков рассказал о комплексе проводимых работ и предложил поручить федеральному Минтрансу включить эти мероприятия в федеральную целевую программу.

"Для улучшения транспортной доступности, развития внешнеэкономической деятельности, повышения туристической привлекательности северной части Карелии мы, конечно, сейчас работаем над передачей в федеральную собственность самой северной нашей автодороги, международного автомобильного пункта пропуска "Суоперя". И, безусловно, приведение в нормативное состояние этой дороги даст импульс развитию такого северного межграничного туризма. В целях устранения барьеров для беспрепятственного пересечения государственной границы грузовым и пассажирским транспортом считаем необходимым проведение реконструкции МАППов "Люття" и "Вяртсиля". С учетом позиции наших финских партнеров по приданию пункту пропуска "Сювяоро — Париккала" статуса международного и строительства нового пункта пропуска на финской стороне к 2024 году, правительство республики внесло инициативу по строительству нового пункта пропуска на российской территории в проекте индивидуальной программы социально-экономического развития республики Карелия … Просим поручить Минтрансу России включить соответствующие мероприятия в федеральную целевую программу "Государственная граница Российской федерации" на 2012-2021 годы", - сказал Парфенчиков.

Ранее депутат Госдумы Валентина Пивненко раскритиковала международный пункт пропуска "Вяртсиля" в Карелии за антисанитарию, поведение персонала и состояние автодороги.