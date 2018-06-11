Парфенчиков попросил УФАС проверить цены в маршрутках Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился в антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность повышения цен в маршрутках Петрозаводска.

"В целях защиты прав и законных интересов граждан Петрозаводска написал обращение в УФАС по Республике Карелия с просьбой проверить обоснованность повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте с 4 июня до 28 рублей, то есть – на 12%. Стоимость проезда растет. При этом автобусы не становятся комфортабельнее, не говоря об элементарной чистоте и культуре обслуживания", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее в Петрозаводске прошел митинг "За достойный транспорт".

Организаторы акции заявили, что качество услуг, оказываемых местными перевозчиками, не меняется годами и десятилетиями, а цена растёт день ото дня. Стоимость бензина повышается по всей стране, а цены на общественный транспорт увеличиваются неравномерно.