Парфенчиков предложил материально поощрять за сообщения о серых зарплатах

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Управлению труда и занятости республики разработать механизм материального поощрения граждан, которые помогут разоблачить работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах.

"Во исполнение поручения главы Республики Карелия Артура Парфенчикова Управление труда и занятости Республики Карелия разрабатывает механизм материального поощрения граждан за подтвержденную информацию о фактах выплаты неофициальной заработной платы и неформальной занятости. Данная мера предусматривает повышение уровня ответственности работодателей и снижения неформальной занятости населения", - сообщила пресс-служба Управления.

Граждан, сообщивших о выплате заработной платы "в конвертах", приглашают на заседания межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы.

Для чего граждан, сообщивших о выплате заработной платы, приглашают в управление труда, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".