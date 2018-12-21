Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:32, 21 Декабря 2018
фото: bashinform/Гульфия Акулова

Парфенчиков предложил материально поощрять за сообщения о серых зарплатах

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Управлению труда и занятости республики разработать механизм материального поощрения граждан, которые помогут разоблачить работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах.

"Во исполнение поручения главы Республики Карелия Артура Парфенчикова Управление труда и занятости Республики Карелия разрабатывает механизм материального поощрения граждан за подтвержденную информацию о фактах выплаты неофициальной заработной платы и неформальной занятости. Данная мера предусматривает повышение уровня ответственности работодателей и снижения неформальной занятости населения", - сообщила пресс-служба Управления.

Граждан, сообщивших о выплате заработной платы "в конвертах", приглашают на заседания межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы.

Для чего граждан, сообщивших о выплате заработной платы, приглашают в управление труда, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-12-21 12:46:20
Продаться воровскому государству за 500 рублей, стать стукачом, обрубив сук, на котором сидишь?!
Артур Олегович, в этом суть вашего "коммерческого предложения"?
Вы создайте нормальные рабочие места. Люди перестанут трудоустраиваться в шарашкины конторы с серыми зарплатами, и те вымрут сами собой.
бюджет
2018-12-21 12:59:14
gaudealis, НЕ надо "пудрить мозги" - это НЕ стукачество, Это наведение порядка в ПЛАТЕЖЕ НАЛОГОВ! Безработный НЕ может ездить на МЕРСЕ, ИПешник НЕ может владеть заводом, ПОКАЖИ доходы- СПИ спокойно! ТОЛЬКО ТАК- РАСХОД ОБЯЗАН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДОХОДАМ! И ЛЮБОЙ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПРОВЕРКУ! НЕ СОГЛАСЕН? В АФРИКУ!
mentor
2018-12-21 12:36:40
За счёт каких источников? На наши налоги?
Беня
2018-12-21 12:34:53
Почетная грамота - это бумага. Бумага - это вещество. Вещество - материя. Не понимаю, почему почетная грамота не может быть материальным поощрением? :)
бюджет
2018-12-21 11:51:39
Да на Западе уклонение от налогов есть самая страшная статья, после измены Родины. Все платят: и певцы, и футболеры, и чиновники, и Президенты! Вот и сейчас хотите действо, а не показуху: платите ЗА КОНТРОЛЬ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ , причем , для начала, солидно! И народ потянется и наведет порядок в платежах НАЛОГОВ, от которых много чего зависит!!!!!
Горожанин
2018-12-21 11:44:57
Материальное поощрение тоже будет в конверте? Иначе народ очень быстро разоблачит разоблачителей
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией
19.12.2018, 12:52
Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе

Аналитика

20.12.2018 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 9
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 8
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

20.12.2018 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 2
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 3
20.12.2018 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»