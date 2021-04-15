Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приставы пытаются закрыть дело о сносе «Невского пассажа» с помощью суда в Москве 16
15.04.2021 14:31
Сегодня в Петрозаводске начнется ремонт дорог 19
Сегодня 06:40
Школьница попала под колеса иномарки в Петрозаводске (ВИДЕО)
15.04.2021 19:47
Диетолог посоветовала способы борьбы с похмельем 1
15.04.2021 21:30
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева 6
15.04.2021 15:52
Будьте осторожны: инвалид с целью подзаработать выезжает на проезжую часть в Петрозаводске 2
15.04.2021 20:32
Эксперты назвали самых эффективных работников 1
15.04.2021 21:05

Парфенчиков предложил обсудить перспективы Петрозаводска на площадке Агентства стратегических инициатив

Новости. Общество
11:10, 16 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков выступил с предложением организовать на площадке Агентства стратегических инициатив обсуждение программы развития столицы Карелии.

Об этом Артур Парфенчиков заявил в своем выступлении перед депутатами Законодательного собрания Карелии в четверг, 15 апреля.

Парфенчиков сообщил, что организация стратегических сессий должна проводиться на платформе Агентства стратегических инициатив. В рамках проведения этих мероприятий должна быть сформулирована программа развития Петрозаводска, считает глава республики.

«Речь должна идти не просто о дискуссионных площадках, а об организации стратегических сессий. На которых городские и республиканские власти, эксперты, специалисты, и в первую очередь жители города, могли бы сформировать программу развития нашей столицы. И, соответственно, программу действий будущего руководителя Петрозаводского округа», — заявил Артур Парфенчиков, предложив организовать сессии под эгидой АСИ.

Глава Карелии подчеркнул, что в настоящее время власть Петрозаводска должна сделать шаги к большей открытости в процессе решения ключевых проблем.

«Мы много говорим об открытости власти, и много делаем в этом направлении. Но надо признать — усилия эти пока недостаточны. Мы с вами, безусловно, видим ключевые проблемы Петрозаводска, равно как их видит и население, и гости нашей столицы. Это состояние городской транспортной системы, уборка улиц, озеленение и благоустройство, отсутствие реальной комплексной застройки, и наоборот — уплотнительная застройка…. Нам надо добиться главного — единого мнения — мнения власти и жителей города по решению этих проблем. И только на этой основе мы сможем вернуть Петрозаводску его былую славу, как одного из самых чистых, красивых и комфортных городов нашей страны», — сказал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Асфальтов
2021-04-16 12:50:42
Хороший юмор, когда машины "уходят" под землю на новом асфальте!?!?!
udo
2021-04-16 11:33:44
Толпа не может ничего обсуждать.
театральный критик
2021-04-16 11:21:04
Для либерды фейсконтроль на входе
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске

Аналитика

15.04.2021 14:20
Обществоведение
Тяжбы вокруг сноса «Невского пассажа» вышли на новый виток 3
Судебные приставы вновь захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной торговой пристройки в Петрозаводске.
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
12.04.2021 14:30
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»