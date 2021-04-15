Парфенчиков предложил обсудить перспективы Петрозаводска на площадке Агентства стратегических инициатив

Глава республики Артур Парфенчиков выступил с предложением организовать на площадке Агентства стратегических инициатив обсуждение программы развития столицы Карелии.

Об этом Артур Парфенчиков заявил в своем выступлении перед депутатами Законодательного собрания Карелии в четверг, 15 апреля.



Парфенчиков сообщил, что организация стратегических сессий должна проводиться на платформе Агентства стратегических инициатив. В рамках проведения этих мероприятий должна быть сформулирована программа развития Петрозаводска, считает глава республики.



«Речь должна идти не просто о дискуссионных площадках, а об организации стратегических сессий. На которых городские и республиканские власти, эксперты, специалисты, и в первую очередь жители города, могли бы сформировать программу развития нашей столицы. И, соответственно, программу действий будущего руководителя Петрозаводского округа», — заявил Артур Парфенчиков, предложив организовать сессии под эгидой АСИ.

Глава Карелии подчеркнул, что в настоящее время власть Петрозаводска должна сделать шаги к большей открытости в процессе решения ключевых проблем.

«Мы много говорим об открытости власти, и много делаем в этом направлении. Но надо признать — усилия эти пока недостаточны. Мы с вами, безусловно, видим ключевые проблемы Петрозаводска, равно как их видит и население, и гости нашей столицы. Это состояние городской транспортной системы, уборка улиц, озеленение и благоустройство, отсутствие реальной комплексной застройки, и наоборот — уплотнительная застройка…. Нам надо добиться главного — единого мнения — мнения власти и жителей города по решению этих проблем. И только на этой основе мы сможем вернуть Петрозаводску его былую славу, как одного из самых чистых, красивых и комфортных городов нашей страны», — сказал Парфенчиков.