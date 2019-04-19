Парфенчиков предложил рассмотреть возможность построить еще пять школ в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости построить в Карелии дополнительно пять школ.

"Мы понимаем, что строительство новых школ в рамках нацпроекта "Образование" далеко не полностью закрывает реальные потребности республики. В одном только Петрозаводске количество школ, работающих в две смены, за 5 лет увеличилось с 6 до 11. Требуется построить еще как минимум две школы в Петрозаводске, и три школы в районах республики – в Сортавале, Медвежьегорске и в поселке Салми Питкярантского района", - сказал Парфенчиков в пятницу в Заксобрании Карелии.

В настоящее время, как уже сообщалось, планируется строительство трех школ – в Петрозаводске, в Кеми и в поселке Деревянка на 1350, 1200 и 200 мест соответственно. Уже определены земельные участки под строительство и заключены муниципальные контракты на подготовку проектной документации. Школы примут учеников в 2021 году.

Парфенчиков отметил, что в сентябре 2018 года, впервые за последнее десятилетие, состоялось открытие новой современной школы в поселке Ледмозеро Муезерского района.

При этом серьезные качественные изменения ждут инфраструктуру образования по результатам реализации соответствующего национального проекта.

Из 207 школ республики 43 расположены в деревянных зданиях 50-70-х годов постройки 20 века и 44 являются малокомплектными. При этом численность школьников в Карелии за последние 6 лет увеличилась более чем на 5 тысяч человек.

"Предлагаю дополнительно поддержать эти важные инициативы Президента на региональном уровне и приступить в 2019 году к реализации комплекса мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению во всех образовательных учреждениях республики", - добавил Парфенчиков.

Речь идет о ремонте и модернизации тепловых узлов в школах с установкой современных автоматических систем учета и контроля.

На эти цели предлагается направить 200 млн рублей. Экономия энергоресурсов должна составить порядка 17 тысяч гигаколорий в год.