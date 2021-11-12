Парфенчиков предостерег жителей Карелии, скрывающих доходы ради получения социальной помощи

Глава Карелии Артур Парфенчиков предупредил об уголовной ответственности жителей республики, которые предоставляют фиктивные сведения о своих доходах, чтобы получить статус малоимущих и соцподдержку.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства по вопросам газификации жилых домов.

Малоимущим семьям будут компенсировать расходы на эти цели за счет бюджета, поэтому Парфенчиков предостерег потенциальных получателей такой помощи от сокрытия доходов.

По его словам, предоставление фиктивных сведений для получения государственной поддержки квалифицируется как мошенничество. Если такие факты будут выявлены, то у получателей компенсаций могут «возникнуть большие проблемы», предупредил губернатор.