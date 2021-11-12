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Парфенчиков предостерег жителей Карелии, скрывающих доходы ради получения социальной помощи

Новости. Общество
14:06, 12 Ноября 2021
фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предупредил об уголовной ответственности жителей республики, которые предоставляют фиктивные сведения о своих доходах, чтобы получить статус малоимущих и соцподдержку.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании правительства по вопросам газификации жилых домов.

Малоимущим семьям будут компенсировать расходы на эти цели за счет бюджета, поэтому Парфенчиков предостерег потенциальных получателей такой помощи от сокрытия доходов.

По его словам, предоставление фиктивных сведений для получения государственной поддержки квалифицируется как мошенничество. Если такие факты будут выявлены, то у получателей компенсаций могут «возникнуть большие проблемы», предупредил губернатор.

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Комментарии

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Таня
2021-11-12 14:47:45
Доходы? Да копейки эти доходы,многие пенсы подрабатывают в "черную" из за нищенской пенсии и диких цен,которые растут после "выборов" семимильными шагами
..блин...
А налоги продаются знаем как и знаем кем !?!
Полезный
2021-11-12 14:24:00
С куркулями надо строже.
Гость
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