Парфенчиков откроет "фермерский уголок" в Петрозаводске

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Открытие "фермерского уголка" состоится 1 февраля на ул. Чапаева, сообщили в правительстве Карелии.
В сентябре в Петрозаводске "фермерские уголки" были открыты по адресам ул. Правды, 40 и ул. Солнечная, 4. А чуть ранее в п.Муезерский.
В настоящее время прорабатывается вопрос открытия "уголка" в городе Лахденпохья, а также рассматриваются возможности распространения этой практики в других районах республики.
И открытие "фермерского уголка" на ул. Чапаева, 40 является продолжением этой работы. 1 февраля в 9.00 состоится мероприятие, спикером выступит глава Карелии. В этом формате торговли представят рыбную продукцию, сыры, чаи, выпечкусладости, консервы, соления и другое.
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