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Новости. Общество
08:05, 20 Февраля 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Парфенчиков призвал руководителей министерств и ведомств почистить снег и лед вокруг служебных зданий

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Глава Карелии Артур Парфенчиков обязал руководителей органов исполнительной власти республики обеспечить уборку от снега и наледи территорий, прилегающих к служебным зданиям.

В республике должна быть обеспечена уборка территорий от наледи для предупреждения травматизма и несчастных случаев среди населения. Такую задачу глава Карелии Артур Парфенчиков поставил всем органам власти, собственникам, владельцам жилых и нежилых зданий, управляющим компаниям, сообщает пресс-служба правительства.

Глава Карелии обязал руководителей органов исполнительной власти республики обеспечить уборку от наледи территорий, прилегающих к зданиям, которые закреплены за министерствами и ведомствами. Привести в порядок свои территории должны и подведомственные учреждения. Среди них – больницы, поликлиники, республиканские учреждения образования, многофункциональные центры и другие организации.

Такую же работу рекомендовано организовать всем федеральным органам власти, собственникам, владельцам жилых и нежилых зданий или уполномоченным им лицам, управляющим компаниям. Кроме того, они должны принять меры по своевременной очистке крыш, водостоков, кровель, козырьков от снежных навесов, наледи и сосулек, своевременно убирать от снега и льда уличные лестницы, пандусы, посыпать их противогололедными средствами.

Местным властям предложено обеспечить уборки территорий и содержать их в соответствии с санитарными нормами.

В случае поступления обращений жителей, которые получили травмы из-за ненадлежащего содержания территорий зданий и сооружений, карельский Минздрав должен представить эту информацию в Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.

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Комментарии

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David
2019-02-20 10:33:55
Сами даже снег убрать не могут, сами же там ходят.
Гость
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