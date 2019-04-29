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Новости. Общество
07:15, 29 Апреля 2019
фото: Следственный комитет Карелии

Парфенчиков проводил в последний путь Юрия Бабойдо и сказал о нем теплые слова

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования в связи со смертью руководителя Следственного комитета Карелии Юрия Бабойдо и проводил его в последний путь.

"Проводил в последний путь Юрия Михайловича Бабойдо.... Тяжелая утрата, - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Очень рано ушел из жизни руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия. Более 20 лет он работал на руководящих должностях прокуратуры и органов следствия, проявляя высокий профессионализм, смелость и ответственное отношение к делу, был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Михайловича".

Юрия Бабойдо похоронили накануне в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище. Он ушел из жизни в пятницу, 26 апреля, ему было 58 лет.

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