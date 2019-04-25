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Новости. Общество
11:45, 25 Апреля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Парфенчиков раскритиковал получателей "серых" зарплат

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Глава Карелии высказал возмущение "психологией" части населения, которое получает "серую" зарплату, не платя налоги, но при этом ждет поддержки со стороны государства.

Эту тему губернатор затронул сегодня на заседании правительства республики.

"Люди даже не стесняются говорить об этом в публичной плоскости, в социальных сетях. Никто не считает это зазорным. А я вот работаю в серую, не хочу платить налоги, потому что мне выгоднее работать так. То есть это считается частью некой общей культуры… Процентов 10 сейчас работают, не платя налоги, при этом высказывая достаточно амбициозные претензии государству", – заявил Парфенчиков. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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помойное вЕдро
2019-04-25 12:55:20
Получающие "серую" зарплату не платят налогов и не участвуют в финансировании поездок Парфенчикова в Карловы Вары, в Сочи, в Китай и в прочие интересные места.
Они — мерзкие твари, ибо не вносят свой посильный вклад в интересное времяпрепровождение Артура Олеговича.
zanoza
2019-04-25 12:41:42
"Серые зарплаты" имеют место быть в малом и среднем частном бизнесе потому , что уж слишком большие отчисления (30 % от ФОТ) на обязательное социальное страхование. Сделайте на уровне государства послабления ! Работать на одни налоги и отчисления никому не хочется.
Беня
2019-04-25 12:33:41
У меня был знакомый с военным, как теперь говорят, бэкграундом, теперь он в лучшем (а может и худшем) их миров. Присказка у него была, как сейчас помню: "Государство это зеленый ненасытный крокодил, обмануть которого дело ума, чести и совести каждого порядочного человека" :)
Олег
2019-04-25 12:21:33
Все видят как разворовывается бюджет и как тратятся наши налоги,потому и стараются не кормить дармоедов....
Негодяй
2019-04-25 11:56:41
Процентов 10 сейчас работают, не платя налоги, при этом высказывая достаточно амбициозные претензии государству. То есть 90 % платят все вовремя и в полном объеме, но на детей, инвалидов и пенсии денег нет. А вот у меня вопрос, куда Вы эти 90% запланированных и полученных денег дели, что на людей не осталось?
Беня
2019-04-25 12:37:10
Негодяй, однако да: собираемость, стало быть, 90 прОцентов, а денег, стало быть, нету. Конандрум! :)
Серж
2019-04-25 11:58:58
Негодяй, Разворовали .
Серж
2019-04-25 11:49:38
Если бы белые зарплаты были такие как у губернатора и экономика была ей под стать , серые никто не платил бы .
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