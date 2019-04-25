Парфенчиков раскритиковал получателей "серых" зарплат

Глава Карелии высказал возмущение "психологией" части населения, которое получает "серую" зарплату, не платя налоги, но при этом ждет поддержки со стороны государства.

Эту тему губернатор затронул сегодня на заседании правительства республики.

"Люди даже не стесняются говорить об этом в публичной плоскости, в социальных сетях. Никто не считает это зазорным. А я вот работаю в серую, не хочу платить налоги, потому что мне выгоднее работать так. То есть это считается частью некой общей культуры… Процентов 10 сейчас работают, не платя налоги, при этом высказывая достаточно амбициозные претензии государству", – заявил Парфенчиков.

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