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Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт

Новости. Общество
08:30, 11 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии
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Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается возобновление работы бассейнов, закрытых из-за распространения COVID-19, а также допускается проведение ряда спортивных мероприятий.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения, которое снимает ряд ограничений, введенных в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, с 10 июля разрешается возобновление деятельности бассейнов. "Но только при соблюдении требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Парфенчиков.

С этого же дня в республике можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50. Раньше это число ограничивалось 20 участниками.

"В отдельных случаях в спортивных и физкультурных мероприятиях могут принимать участие и более 50 человек, но это должно быть согласовано с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Карелии", - добавил глава региона.

Парфенчиков также заявил, что С 13 по 26 июля работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, вновь могут оформить электронные больничные.

В конце мая Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2020-07-11 11:48:13
Плавание в масках?
Алекс
2020-07-11 09:49:01
Стадион "Спартак" , залы, когда откроются, раз разрешили? Тренировки хотя бы проводить, о соревнованиях в этом году и не думается....
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