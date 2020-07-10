Парфенчиков распорядился открыть бассейны в Карелии и разрешил массовый спорт

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому разрешается возобновление работы бассейнов, закрытых из-за распространения COVID-19, а также допускается проведение ряда спортивных мероприятий.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о подписании распоряжения, которое снимает ряд ограничений, введенных в Карелии из-за распространения коронавирусной инфекции.

По словам губернатора, с 10 июля разрешается возобновление деятельности бассейнов. "Но только при соблюдении требований Роспотребнадзора", - подчеркнул Парфенчиков.

С этого же дня в республике можно проводить спортивные мероприятия, включенные в календарный план (в том числе, выполнение нормативов ГТО), число участников которых не более 50. Раньше это число ограничивалось 20 участниками.

"В отдельных случаях в спортивных и физкультурных мероприятиях могут принимать участие и более 50 человек, но это должно быть согласовано с оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Карелии", - добавил глава региона.

Парфенчиков также заявил, что С 13 по 26 июля работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, вновь могут оформить электронные больничные.

В конце мая Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии.