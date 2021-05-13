Парфенчиков рассказал, как будет строить работу с новым мэром Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, как правительство республики будет выстраивать отношения с новым главой Петрозаводского городского округа Владимиром Любарским.

Артур Парфенчиков заявил о намерении оказывать поддержку со стороны республиканской власти администрации Петрозаводска под управлением Владимира Любарского. Об этом губернатор сообщил журналистам после процедуры инаугурации нового главы города.

«Мы всегда нацелены на поддержку муниципалитетов. Это касается не только Петрозаводска. Но, безусловно, Петрозаводск — это самый крупный центр, столица. Важно для всей республики его экономическое, социальное развитие. Здесь живет практически половина населения. И, по большому счету, он генерирует, как локомотив, развитие всей республики», — пояснил он.

По словам Парфенчикова, город и республика также должны взаимодействовать в управлении финансовыми потоками.

«Многие вопросы мы просто обречены решать вместе. Мы также понимаем, что нам придется вместе и зарабатывать средства, и где-то их искать. И привлекать дополнительные федеральные средства для решения глобальных задач города Петрозаводска», — заявил Артур Парфенчиков.

В частности, глава республики заявил, что совместно город и республика должны решить проблему с общественным транспортом в Петрозаводске.

«У нас нет общественного транспорта сегодня в современном комфортном понимании этого слова», — пояснил он.

Инаугурация главы Петрозаводска Владимира Любарского состоялась сегодня, 14 мая, в мэрии карельской столицы.