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Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Новости. Общество
08:20, 08 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что власти не будут ориентироваться на федеральные нормативы, и примут решение по началу отопительного сезона, исходя их прогнозов синоптиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне провел прямую линию в соцсетях, посвященную началу отопительного сезона.

По словам Парфенчикова, республика готова к тому, чтобы начать отопление соцучреждений и жилого фонда, в том числе, впервые за многие годы в регионе сделан нормативный запас топлива.  

"Такого, как в 2017-2018 годы, когда топливо шло буквально с колес, в этом сезоне не будет", - сказал глава Карелии.

Как пояснил Парфенчиков, отопительный сезон начнется в районах республики поэтапно, - сначала в соцучреждениях, потом в жилых домах, - в зависимости от погоды.

"Да, есть федеральный норматив, по которому мы должны начинать отапливать, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Но мы не обязательно будем дожидаться такого показателя, и, скорее всего, начнем подключение раньше".

По словам Парфенчикова, решающими станут прогнозы синоптиков.

"Если мы увидим, что в прогнозах нет температурных аномалий, например, +19-20 градусов в сентябре, то будем постепенно подключаться. Если же нас ожидает жаркая для сентября погода, то это неправильно - начать сезон, а потом топить воздух".

Парфенчиков также отметил, что власти будут наблюдать, какую роль сыграет утепление зданий школ, детских садов и больниц, сделанное в ходе подготовки к отопительному сезону.

Ранее информацию о том, когда начнется отопительных сезон, сообщили в Минстрое Карелии.

 

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