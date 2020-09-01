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Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон

Новости. Общество
15:22, 02 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Устанавливая дату начала отопительного сезона, Минстрой будет учитывать сложившуюся в этом году эпидемиологическую обстановку и исходить из текущей ситуации, сообщили в ведомстве.

Решение о начале отопительного сезона принимает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.
В ведомстве пояснили, что, устанавливая дату начала отопительного сезона, министерство, с учетом сложившейся в этом году эпидемиологической обстановки, будет исходить из текущей ситуации.

"С одной стороны, начинать отопительный сезон, когда температура воздуха +15, +20, слишком рано, мы просто будем топить улицу, - пояснили "Столице на Онего" в Минстрое. - Но в случае резкого похолодания, мы воспользуемся правом начать отопительный сезон раньше, чтобы не допустить роста простудных заболеваний".

По информации ведомства, решение о подключении отопления в районах республики будет приниматься совместно с местными администрациями, при этом будет учитываться их географическое положение и прогноз погоды.

"Любой муниципалитет может обратиться в министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК с ходатайством о досрочном начале отопительного периода, и в случае необходимости получить необходимое разрешение. Обращение должно быть подтверждено готовностью теплоснабжающей организации начать подачу тепла, а также информацией от управляющих компаний о завершении подготовительных работ (промывки и опрессовки) и готовности отопительных систем к поступлению тепла", - пояснили в Минстрое Карелии.

Министерство рассматривает ходатайство, учитывая погодные условия и эпидемиологическую обстановку. Исходя из этого, принимается решение о начале отопительного сезона, позволяющее избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и социальных учреждениях.

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