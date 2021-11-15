Парфенчиков рассказал о бесплатном пансионате для онкобольных из районов Карелии (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, каким будет пансионат для онкопациентов в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков проверил готовность к открытию нового пансионата для онкопациентов, который откроется в Петрозаводске. В учреждении смогут остановиться жители из районов Карелии, которые приезжают на несколько дней для обследования и процедур. Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

Пансионат располагается на втором этаже Центра амбулаторной помощи онкопациентам. Учреждение рассчитано на 15 мест. В нем расположены комнаты, помещение для отдыха и приёма пищи, душевые.

«Очень удобно — часть обследований можно пройти в этом же здании на первом этаже. Для этого здесь есть магнитно-резонансный томограф, самый современный на сегодняшний день в Карелии маммограф, оборудование для УЗИ, эндоскопии и колоноскопии», — заявил глава республики.

Артур Парфенчиков сообщил, что пациенты смогут бесплатно находиться в пансионате.

«Первых своих пациентов пансионат сможет принять в начале следующего года. Проживание для них будет бесплатным. Средства на эти цели в бюджете республики запланировали», — заключил губернатор.

Ранее об открытии пансионата для районных пациентов онкодиспансера рассказывал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.