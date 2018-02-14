Парфенчиков рассказал о компании, которая передумала уходить из Карелии

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Глава республики уверен, что это результат работы правительства по снижению тарифов.
"Ну вот и первый результат снижения тарифов, - поделился Артур Парфенчиков радостью со своими друзьями и подписчиками в соцсети. - Только что получил информацию о том, что первая карельская компания уже с учётом новых тарифов изменила инвестиционные планы на текущий год. Вместо расширения предприятия в Волгоградской области, инвестиции будут направлены на создание новых мощностей в городе Костомукша, что дополнительно в течение года создаст в городе 15 рабочих мест. Уже сегодня! заказано оборудование под реализацию проекта. Умеет наш бизнес работать, если ему помогать".
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