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Новости. Экономика
10:12, 18 Июля 2019
фото: правительство Карелии

Парфенчиков рассказал о реконструкции медобъектов в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реконструкции зданий Республиканской больницы и БСМП, а также о новом оборудовании, которое будет поставлено в другие медучреждения.

Проходит реконструкция здания стационара Больницы скорой медицинской помощи: пристройка приемного отделения. 

В Сегеже продолжается реконструкция под детскую поликлинику нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания № 7 по проезду Монтажников.

В рамках проекта в детские поликлиники уже поставлено 27 единиц медицинского оборудования.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Вася
2019-07-18 11:05:35
Того кто из народа вышел
в народ обратно не загнать.
zanoza
2019-07-18 10:45:34
Если только проектно-сметная документация стоит 55 млн.руб. (хирургическое отделение РБ) ,представляю во сколько обойдётся вся эта программа!
Lana
2019-07-18 11:19:40
zanoza,

Она не стоит столько...
Вася
2019-07-18 10:21:40
Ага,расскажи,с журавлями полетай,щуку поймай.
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