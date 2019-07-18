Парфенчиков рассказал о реконструкции медобъектов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реконструкции зданий Республиканской больницы и БСМП, а также о новом оборудовании, которое будет поставлено в другие медучреждения.

Проходит реконструкция здания стационара Больницы скорой медицинской помощи: пристройка приемного отделения.

В Сегеже продолжается реконструкция под детскую поликлинику нежилых помещений, расположенных на 1 и 2 этажах здания № 7 по проезду Монтажников.

В рамках проекта в детские поликлиники уже поставлено 27 единиц медицинского оборудования.

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