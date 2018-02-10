Парфенчиков рассказал полпреду президента по Северо-Западу, как в Карелии исполняются поручения Путина

Глава Карелии Артур Парфенчиков доложил об исполнении "майских" указов и поручений президента России полпреду в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, сообщили в пресс-службе правительства республики.

10 февраля в рамках рабочей поездки в Карелию полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречу с главой региона Артуром Парфенчиковым. Обсуждены перспективы социально-экономического развития республики.

На встрече шла речь об исполнении "майских" указов, поручений и стратегических инициатив президента России Владимира Путина на территории Карелии.

"Мы работаем над повышением инвестиционной привлекательности республики, созданием условий для развития малого и среднего бизнеса. Изучив успешный опыт российских регионов в этой сфере, мы составили первый пакет документов, где предусмотрены меры поддержки предпринимателей", − отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии сообщил о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики и обеспечении школ новыми автобусами, реализации федеральной целевой программы по развитию Карелии до 2020 года.

Одним из приоритетных направлений, реализуемых в рамках ФЦП, является строительство здания аэровокзала с пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час. На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. Здание аэровокзала будет построено за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В 2018 году объем финансирования на реализацию проекта составляет порядка 700 млн. рублей.

Особое внимание было обращено на социальную сферу.

"Есть еще нерешенные вопросы – вторая смена в школах Петрозаводска и в некоторых районах. Проблему решаем, она на контроле. В 2019 году в Петрозаводске будем строить новую школу. В районах также планируем строительство школ", − сказал руководитель региона.

Как отметил Артур Парфенчиков, сейчас в республике, в целом, решена проблема обеспечения детей с 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях.

Еще один важный вопрос – переселение граждан из аварийного жилья.

"Есть основания, чтобы завершить выполнение программы в Карелии до конца этого года. Мы серьезно повысили требования к приемке и приоритетом определили качество сдаваемого жилья. В оценке качества квартир участвуют сами граждане, и с учетом их замечаний мы определяем задачи по приемке помещений. Также работаем и с теми объектами, которые ранее были приняты в эксплуатацию", − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Финансирование программы расселения аварийного жилья предусмотрено в полном объеме.

Александр Беглов акцентировал внимание на необходимости безаварийного прохождения отопительного сезона и бесперебойной работы энергетического комплекса Карелии.



В ходе встречи также рассматривались вопросы развития транспортной инфраструктуры, в частности, содержания дорог.

Глава Карелии сообщил о том, что лично держит на контроле ситуацию в районах республики, регулярно выезжая туда.

"Есть вопросы по уборке внутрипоселенческих территорий – здесь работаем вместе с муниципалами", − сказал Артур Парфенчиков.

В свою очередь, полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов обратил внимание на особую важность обеспечения жильем детей-сирот и всесторонней поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.