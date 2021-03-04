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Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать круглосуточно и смягчил другие ограничения в Карелии

Новости. Общество
17:58, 05 Марта 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
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Глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 марта смягчил ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Так, кафе, бары, рестораны с 8 марта могут работать круглосуточно, разрешается организовывать в них развлекательные и танцевальные программы.

Разрешается работа танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий.

В развлекательных детских, игровых и батутных центрах увеличивается максимально разрешенное количество посетителей: одновременно не более одного посетителя на 4 кв. метра (ранее – на 10 кв. метров).

Залы кинотеатров теперь могут заполняться на 100%. Это же относится и к любым театрально-концертным мероприятиям.

Образовательным организациям разрешается проведение родительских собраний, а также занятий в «малышкиных школах».

Количество участников и зрителей спортивных соревнований в закрытых помещениях теперь не ограничено.

Вахтовикам больше не обязательно сдавать тесты на коронавирус перед началом вахты, а ее продолжительность теперь может быть менее двух недель.

Масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются обязательными.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-05 18:48:31
К апрелю, к выборам мы станем единственной страной в мире, победившей covid19! После выборов начнётся 4я волна и ограничения вынужденно вернут.)
Серж
2021-03-05 18:40:34
Полное фуфло с этим вирусом устроили власти , задолбали людей и списали свою некомпетентность и отсутствие результатов своей работы .
врунофф
2021-03-05 18:16:08
Галя, зажихай ! :)
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