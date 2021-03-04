Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать круглосуточно и смягчил другие ограничения в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 марта смягчил ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.



Так, кафе, бары, рестораны с 8 марта могут работать круглосуточно, разрешается организовывать в них развлекательные и танцевальные программы.



Разрешается работа танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий.



В развлекательных детских, игровых и батутных центрах увеличивается максимально разрешенное количество посетителей: одновременно не более одного посетителя на 4 кв. метра (ранее – на 10 кв. метров).



Залы кинотеатров теперь могут заполняться на 100%. Это же относится и к любым театрально-концертным мероприятиям.



Образовательным организациям разрешается проведение родительских собраний, а также занятий в «малышкиных школах».



Количество участников и зрителей спортивных соревнований в закрытых помещениях теперь не ограничено.



Вахтовикам больше не обязательно сдавать тесты на коронавирус перед началом вахты, а ее продолжительность теперь может быть менее двух недель.



Масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются обязательными.