Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации Петрозаводского автотранспортного техникума.

"Реорганизовать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный техникум" в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Техникум дорожного строительства" и государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Индустриальный колледж", - говорится в распоряжении.

Министерству образования республики до 1 ноября 2018 года поручено провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений республики.