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Новости. Общество
13:37, 17 Августа 2018

Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации Петрозаводского автотранспортного техникума.

"Реорганизовать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия "Петрозаводский автотранспортный техникум" в форме присоединения к нему государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Техникум дорожного строительства" и государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия "Индустриальный колледж", - говорится в распоряжении.

Министерству образования республики до 1 ноября 2018 года поручено провести мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, в том числе по согласованию с Министерством имущественных и земельных отношений республики.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-08-17 14:41:04
Вот так , был лучший в России …..теперь не будет ничего . всё развалят .
mentor
2018-08-17 13:59:23
И каковы основания (причины)?
Горожанин
2018-08-17 13:50:12
Еще консерваторию до кучи. Оптимизировать - так с музыкой!
Цель - то какая? Сократить персонал? И без того везде по-минимуму
Саныч
2018-08-17 13:41:04
Давайте еще библиотеку, ветлечебницу и муздрамкружок туда же.
Гость
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