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Новости. Общество
15:37, 19 Сентября 2019
фото: © ПАО "Газпром нефть"

Парфенчиков считает безумием топить дома Карелии мазутом

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Глава Карелии заявил о том, что система отопления мазутом должна уйти из Карелии из-за ее неэффективности.

На заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков подверг критике подход к отоплению региона. В частности, он отметил низкую эффективность отопления при помощи мазута.

"История мазута вообще должна уйти из Карелии", - сказал глава республики.

"Это безумие, понимаете, топить мазутом на таких расстояниях. Мазут сложно хранить. Его сложно контролировать", - заявил Парфенчиков.

Какую альтернативу предложил Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-09-19 16:21:14
Даже школьники знают, что уголь является грязным источником энергии. При его сжигании в атмосферу попадает огромное количество вредных веществ, и, прежде всего, углекислый газ, способствующий возникновению заболеваний дыхательных путей и онкологии. Крайне безответственно переводить котельные на уголь.Отопление углём в основном применяется в промышленных регионах, где происходит добыча этого полезного ископаемого. В других районах стоимость доставки данного топлива достаточно высока, плюс оплата труда кочегаров, оплата утилизации большого количества шлаковых отходов. Выйдет не на много дешевле мазута.
Горожанин
2019-09-19 16:20:36
Правильно! В лесной Республике надо топить биотопливом - щепой, торфом. Мусор сжигать в специальных печах, забыв выдумки прохиндеев про биогаз из городских мусорных контейнеров
Гость
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