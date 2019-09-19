Парфенчиков считает безумием топить дома Карелии мазутом

Глава Карелии заявил о том, что система отопления мазутом должна уйти из Карелии из-за ее неэффективности.

На заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков подверг критике подход к отоплению региона. В частности, он отметил низкую эффективность отопления при помощи мазута.

"История мазута вообще должна уйти из Карелии", - сказал глава республики.

"Это безумие, понимаете, топить мазутом на таких расстояниях. Мазут сложно хранить. Его сложно контролировать", - заявил Парфенчиков.

Какую альтернативу предложил Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".