Парфенчиков считает безумием топить дома Карелии мазутом

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Глава Карелии заявил о том, что система отопления мазутом должна уйти из Карелии из-за ее неэффективности.
На заседании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков подверг критике подход к отоплению региона. В частности, он отметил низкую эффективность отопления при помощи мазута.
"История мазута вообще должна уйти из Карелии", - сказал глава республики.
"Это безумие, понимаете, топить мазутом на таких расстояниях. Мазут сложно хранить. Его сложно контролировать", - заявил Парфенчиков.
Какую альтернативу предложил Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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