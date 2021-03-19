Парфенчиков считает, что "коронавирусные" маски спасают от эпидемии ОРВИ

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против отмены масочного режима, введенного из-за коронавируса - маски помогают бороться с другими заболеваниями.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"На предложения отменить масочный режим хочу сказать, что пандемия ещё не ушла. Посмотрите, какие меры действуют в других странах. Не маски - респираторы к обязательному ношению. Нельзя бросаться в крайности. Масочный режим позволяет нам плавно отменять внешние ограничения. Благодаря масочному режиму общий уровень заболеваемости ОРВИ, несмотря на весенний период, ниже эпидемиологического порога. Последнее крайне важно для разгрузки нашей медицины, нацеленной сейчас на максимальное расширение плановой помощи. Нося маску, мы спасаем человеческие жизни", - считает глава Карелии.