Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции в Карелии 4
Сегодня 09:18
Социологи выяснили, чувствуют ли россияне себя счастливыми 21
19.03.2021 21:05
В России с 1 апреля изменится экзамен на водительские права
19.03.2021 20:40
Попавшему в ДТП в Карелии водителю никто не хотел помогать, пока наряд ДПС не употребил власть 14
Сегодня 10:32
Будет интересно: на празднике в центре Петрозаводска сотрудники МЧС ликвидируют ДТП 6
19.03.2021 18:20
"Мусорная реформа": Перезагрузка 1
Сегодня 10:37
Рейсовый автобус попал в ДТП в Карелии (ФОТО) 4
Сегодня 11:19

Парфенчиков считает, что "коронавирусные" маски спасают от эпидемии ОРВИ

Новости. Общество
16:03, 20 Марта 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался против отмены масочного режима, введенного из-за коронавируса - маски помогают бороться с другими заболеваниями.

Об этом губернатор написал на своей странице Вконтакте.

"На предложения отменить масочный режим хочу сказать, что пандемия ещё не ушла. Посмотрите, какие меры действуют в других странах. Не маски - респираторы к обязательному ношению. Нельзя бросаться в крайности. Масочный режим позволяет нам плавно отменять внешние ограничения. Благодаря масочному режиму общий уровень заболеваемости ОРВИ, несмотря на весенний период, ниже эпидемиологического порога. Последнее крайне важно для разгрузки нашей медицины, нацеленной сейчас на максимальное расширение плановой помощи. Нося маску, мы спасаем человеческие жизни", - считает глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 10:37
Обществоведение
"Мусорная реформа": Перезагрузка 1
Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.
Автомобили по цене металлолома 11
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 8
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»