Парфенчиков считает, что в Карелии "раздуты" штаты руководителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в районах республики раздуты штаты руководителей, а необходимых профессионалов нет.

Парфенчиков заявил о нехватке профессионалов в областях медицины и культуры в районах Карелии. При этом губернатор отметил значительные штаты руководителей, которые сами по себе не оказывают соцуслуг.

Артур Парфенчиков на заседании правительства сообщил о потребности жителей карельской глубинки в профессиональных работниках социальной сферы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".