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Новости. Общество
09:25, 18 Июня 2019
фото: Официальная страница Республики Карелия

Парфенчиков считает, что в Карелии "раздуты" штаты руководителей

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в районах республики раздуты штаты руководителей, а необходимых профессионалов нет.

Парфенчиков заявил о нехватке профессионалов в областях медицины и культуры в районах Карелии. При этом губернатор отметил значительные штаты руководителей, которые сами по себе не оказывают соцуслуг.

Артур Парфенчиков на заседании правительства сообщил о потребности жителей карельской глубинки в профессиональных работниках социальной сферы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-06-18 11:50:11
Это точно, к филину не ходи.
Valentina Vonti
2019-06-18 11:40:48
Сокращение необходимо не только в Правительстве,но во многих госучреждениях республики многие структуры выполняет те же функциональные обязанности .
Американец
2019-06-18 11:13:04
так начните с себя, покажите пример
Сеня
2019-06-18 09:51:00
Хе Хе , на районных чинуш замахнулся , а про республиканских умолчал . Сокращать чинуш надо с себя , деятель :

1. Заместители губернатора- 5 штук
2 Вице-премьеры -5 штук
3 Министры и заместители , начальники упрвлений и комитетов -№ №№№№ штук
4 Омбусмены -3 штуки
5 Представители , консультанты , советники -№№№№ штук
6 Конституц. суд ( в России живём ) 3 штуки и аппарат
7 Фонды , корпорации , ГУП-, ПАО ( директора и замы ) ---№№№№№ штук
8 Федеральный инспектор и его аппарат---№№№№ штук

И это для менее 600000 населения республики , весь бюджет прожирается республиканскими чиновниками. , при условии , что больше половины из них приезжие , снимают квартиры за гос.счёт и имеют заоблачные зарплаты , не соответствующим даже близко средним зарплатам их кормильцев-налогоплатильщиков .
Вот такая ....опа у нас вырисовыается с этим " управленцем ".
Сергей
2019-06-18 10:03:27
Сеня, Я бы не стал на Парфенчикова бочку катить. Всему свое время. Он сделал для Республики больше, чем предыдущие назначенцы. Попробуй разгреби этот бардак к которому привели многолетние преступные действия предыдущих.
Штази
2019-06-18 11:42:32
Сергей, а в России действия ВСЕХ руководителей, как только они переходят в категорию "бывших", объявляются преступными. Так что ничего нового.
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