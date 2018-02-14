"Парфенчиков собирается в Сочи"

Делегация Карелии во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который откроется 15 февраля в Сочи.

На форуме Артур Парфенчиков примет участие в пленарном заседании "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", рассказали в пресс-службе карельского правительства.

Также запланированы деловые встречи и переговоры главы республики с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, президентом ОАО "РЖД"Олегом Белозеровым, генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным и другие.

Артур Парфенчиков подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с другими субъектами страны. Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие наш регион будет развивать с Кабардино-Балкарией, Ульяновской и Свердловской областями, Республикой Северная Осетия-Алания и Ставропольским краем.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля. Масштабная экономическая площадка соберет около 4 тысяч гостей. Представители власти, эксперты, аналитики и предприниматели обсудят стратегии развития регионов страны.