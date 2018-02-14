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Новости. Общество
15:45, 14 Февраля 2018

Парфенчиков собирается в Сочи

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Делегация Карелии во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который откроется 15 февраля в Сочи.

На форуме Артур Парфенчиков примет участие в пленарном заседании "Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее", рассказали в пресс-службе карельского правительства.

Также запланированы деловые встречи и переговоры главы республики с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, президентом ОАО "РЖД"Олегом Белозеровым, генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным и другие.

Артур Парфенчиков подпишет ряд соглашений о сотрудничестве с другими субъектами страны. Торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие наш регион будет развивать с Кабардино-Балкарией, Ульяновской и Свердловской областями, Республикой Северная Осетия-Алания и Ставропольским краем.

Российский инвестиционный форум в Сочи пройдет 15-16 февраля. Масштабная экономическая площадка соберет около 4 тысяч гостей. Представители власти, эксперты, аналитики и предприниматели обсудят стратегии развития регионов страны.

 

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Комментарии

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Leopol'd
2018-02-14 17:50:51
Ключевые слова:
акже запланированы деловые встречи и переговоры главы республики с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, президентом ОАО "РЖД"Олегом Белозеровым, генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным и другие.

Может выпросит чего.
User
2018-02-14 17:41:07
"Парфенчиков собирается в Сочи"
Жаль, что не навсегда!
Беня
2018-02-14 17:37:25
Ну теперь заживем!
Mike
2018-02-14 17:10:43
Не устал кататься за государственный счет? Лишь бы не работать в Карелии, чего только не придумает. Как будто без него там не обойдутся!
deep
2018-02-14 16:52:17
Ну конечно, Муезерская и Калевала на хер не нужна, тусовка , за наши налоги, очень надо.
dgin
2018-02-14 16:01:21
О соглашениях....а с областями Северо-Запада не выгоднее и проще дружить?? Что то всё на юга , да в Китай нашего вождя тянет.
Гость
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