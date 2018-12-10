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Новости. Политика
07:15, 10 Декабря 2018
фото: Сергей Юдин, Столица на Онего

Парфенчиков уехал в Москву, а потом отправится в Беларусь

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Глава Карелии Артур Парфенчиков начало недели проведет в рабочих поездках.

Как стало известно "Столице на Онего", глава Карелии Артур Парфенчиков начало недели проведет за пределами республики. В понедельник, 10 декабря руководитель региона будет работать в Москве, где в преддверии Госкомиссии по проведению празднования 100-летия Карелии (заседание состоится в пятницу, 14 декабря в Петрозаводске), пройдут его встречи с федеральными министрами.

После этого Артур Парфенчиков во главе официальной делегации отправится в Республику Беларусь. Главной темой переговоров станут инвестиции в Карелию.

Напомним, что белорусский холдинг "Амкодор" планирует вложить 250-300 млн долларов в нашу республику, как приобретатель имущественного комплекса ООО "Онежский тракторный завод", расположенный в Петрозаводске.  

На предприятии планируется организовать производство полного цикла лесозаготовительной техники "Амкодор", которая будет реализовываться преимущественно потребителям Российской Федерации, а также в Республику Беларусь, Украину, Казахстан, страны ЕС и другие перспективные регионы.

В июне 2018 года между Министерством промышленности РФ, правительством Республики Карелия и ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга" был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционного проекта.

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Комментарии

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Антон
2018-12-10 08:25:59
Да, съездите в Москву посмотрите как столица украшена к новому году, а лучше в Тулу заедьте посмотрите как Тула и ее центральные улицы готовы к празднику! Купите в Москве герлянды хоть новые на проспекте повесьте - людям праздник устройте! Даже самый маленький парк в московском спальном районе украшен лучше чем центр республики! Да креативные вы ребята!
Семён
2018-12-10 08:59:23
А ему и им (приезжим ребятам ) это надо . Им и в Москве хорошо .
Гость
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