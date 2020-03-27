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Парфенчиков в защитном костюме проверил готовность больниц к вспышке коронавируса (ФОТО)

Новости. Общество
14:53, 28 Марта 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ с проверкой

Артур Парфенчиков в соцсети заявил, что продолжает проверять клиники к готовности противостоять коронавирусной инфекции.

"Сегодня посетил инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ – при необходимости именно оно должно стать инфекционным стационаром для Приладожья. Здесь есть возможность развернуть 40 коек, из которых 12 - в реанимации. Сейчас необходимо поставить еще как минимум 10 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), передвижной рентгеновский аппарат и дефибрилляторы – вопрос решаем. Договор на монтаж систем кислородообеспечения уже заключили", - рассказал губернатор.

Парфенчиков сообщил, что на данный момент в отделении Питкярантской ЦРБ находится одна пациентка с подозрением на коронавирус, которая приехала из Лондона. Результаты ее первых анализов – отрицательные. Ожидаются ответы по третьему исследованию.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч жителей Карелии отправились на самокарантин по коронавирусу за сутки

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-03-28 17:18:48
А чё жёлтого костюмчика не нашлось? А слабо без намордника?
Саныч
2020-03-28 17:04:17
Почему не в желтом костюме??)
drug
2020-03-28 15:30:44
По всему городу происходит уличная торговля, полиция бездействует.
Масса людей на улицах - мы точно остановим вирус.
Гость
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