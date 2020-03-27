Парфенчиков в защитном костюме проверил готовность больниц к вспышке коронавируса (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ с проверкой

Артур Парфенчиков в соцсети заявил, что продолжает проверять клиники к готовности противостоять коронавирусной инфекции.

"Сегодня посетил инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ – при необходимости именно оно должно стать инфекционным стационаром для Приладожья. Здесь есть возможность развернуть 40 коек, из которых 12 - в реанимации. Сейчас необходимо поставить еще как минимум 10 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), передвижной рентгеновский аппарат и дефибрилляторы – вопрос решаем. Договор на монтаж систем кислородообеспечения уже заключили", - рассказал губернатор.

Парфенчиков сообщил, что на данный момент в отделении Питкярантской ЦРБ находится одна пациентка с подозрением на коронавирус, которая приехала из Лондона. Результаты ее первых анализов – отрицательные. Ожидаются ответы по третьему исследованию.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысяч жителей Карелии отправились на самокарантин по коронавирусу за сутки