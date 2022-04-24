Парфенчиков вместе с супругой поздравил Карельского митрополита с Пасхой (ФОТО)

Пасхальная встреча главы Карелии с митрополитом Константином прошла в епархиальном управлении.

Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с супругой поздравил с Пасхой митрополита Петрозаводского и Карельского Константина. Как сообщили в Петрозаводской епархии Русской православной церкви, пасхальная встреча губернатора с руководителем Карельской митрополии РПЦ состоялась в Епархиальном управлении на улице Федосовой.

Напомним, это историческое здание было безвозмездно передано республиканскими властями в церковную собственность в 2017 году. Долгие годы в здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения, располагалась глазная клиника. Оно было построено в начале XX столетия на деньги известного петрозаводского врача Ильи Шехмана.