Парфенчиков восхитился мощью машины для высадки деревьев

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о приобретении машины для высадки деревьев.

Машина для высадки крупномерных деревьев будет приобретена для нужд Петрозаводска. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Смотрите, какой мощный агрегат мы покупаем для Петрозаводска! Это специальная машина для высадки крупномерных деревьев — она может быстро и бережно выкопать саженец с развитой корневой системой и так же аккуратно его высадить на нужное место», — заявил он.

По словам Парфенчикова, поставка машины ожидается в конце сентября. Власти составляют план озеленения.

«То есть уже этой осенью начнем масштабную высадку новых деревьев, а весной продолжим. Это будут рябины, липы, ясени, сосны, березы и сортовые яблони», — заявил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ради возведения детского сада на Старой Кукковке вырубили участок леса площадью с футбольный стадион.