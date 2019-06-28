Парфенчиков вручил выпускникам медали

В республике 240 школьников удостоены медали "За особые успехи в учении", сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Первым поздравил виновников торжества Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.



Отдельные слова признательности руководитель региона адресовал педагогам, родителям, бабушкам и дедушкам.

В 2019 году школы Республики Карелия закончили 3431 одиннадцатиклассник. 240 выпускников награждены медалями "За особые успехи в учении". Среди медалистов также немало победителей и призеров олимпиад, различных конкурсов и соревнований международного, всероссийского и регионального уровней. По традиции, самое большое количество медалистов в Петрозаводском городском округе – 123 выпускника. В Кондопожском муниципальном районе – 20 медалистов, Сегежском районе – 12, а в Суоярвском районе – 10.

А 19 выпускникам удалось поднять престиж родной школы буквально на днях, получив максимальные 100 баллов за государственный экзамен, в том числе 3 человека – по двум предметам! За это замечательное достижение Артур Парфенчиков вручил им Благодарственные письма Главы Республики Карелия.