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Новости. Общество
11:50, 18 Января 2019
фото: gov.karelia.ru

Парфенчиков заявил, что оптимизация школ планируется не ради экономии бюджета

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Реорганизация сельских школ, предусматривающая закрытие и укрупнение учреждений, не нацелена на экономию бюджетных средств, так как речь идет, напротив, об увеличении финансирования образования.

По словам Парфенчикова, смысл реорганизации сельских школ заключается в том, чтобы их ученики могли получать образование, соответствующее современным стандартам. Многие сельские школы не могут их обеспечить. 

Поэтому правительство намерено строить новые школы, модернизовать действующие и набирать туда детей сразу из нескольких населенных пунктов, добавил губернатор.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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АК
2019-01-18 12:11:52
"Многие сельские школы не могут их обеспечить."
А раз так, то закроем их совсем, оставим учителей в деревнях без работы, а учеников без образования. Зачем стране образованные холопы?
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