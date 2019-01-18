Парфенчиков заявил, что оптимизация школ планируется не ради экономии бюджета

Реорганизация сельских школ, предусматривающая закрытие и укрупнение учреждений, не нацелена на экономию бюджетных средств, так как речь идет, напротив, об увеличении финансирования образования.

По словам Парфенчикова, смысл реорганизации сельских школ заключается в том, чтобы их ученики могли получать образование, соответствующее современным стандартам. Многие сельские школы не могут их обеспечить.

Поэтому правительство намерено строить новые школы, модернизовать действующие и набирать туда детей сразу из нескольких населенных пунктов, добавил губернатор.

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