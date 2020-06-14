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Парковку у гостиницы в центре Петрозаводска перекрыли (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
07:15, 15 Июня 2020
фото: читатель "Столицы на Онего"
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У гостиницы "Северная" парковочные места забронировали.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как на улице около гостиницы «Северная» ограничили доступ к парковке.

"Повесили сигнальную ленту, парковаться не разрешают, - написал петрозаводчанин. – На табличке написано: "парковочное место забронировано".

Также читатель отметил, что проезд по улице Энгельса тоже перекрыт шлагбаумом, а раньше там можно было проехать.

Напомним, еще в 2017 году на участке улицы Энгельса власти хотели сделать парковку, но местные жители отстояли липовую аллею. В результате ее решили просто благоустроить -  поставить урны и скамейки, вымостить плиткой тротуар...

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