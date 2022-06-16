«Хочется кричать»: жительница Петрозаводска недовольна благоустройством двора у дома (ВИДЕО)

Жительница дома на Ключевой не может понять, почему при благоустройстве двора рабочие установили бордюр посреди парковки.

В редакцию «Столицы на Онего» жительница дома № 19 по улице Нойбранденбургской прислала обращение, в котором рассказала, что у них во дворе проводятся работы по благоустройству, но говорить о какой-либо комфортной среде не приходится, потому что, по ее словам, о людях не думают.

«Мэрия, SOS! Ну что творите? Кто принимает такие планы благоустройства? О какой комфортной среде для горожан идёт речь? Идёт благоустройство придомовой территории ул. Нойбранденбургская, 19. За это огромное спасибо! А что дальше? Хочется кричать: зачем поставили бордюр посреди парковки? На его месте стояли, как минимум, 5 машин! Ну, неужели нельзя было заасфальтировать весь большой квадрат парковки — и всё? И всё! Люди после такого благоустройства спасибо не скажут. Единственная парковка на четыре дома — и такой шлёпмонтаж», — написала горожанка.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, с 2017 года в карельской столице в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили 263 придомовые территории. В следующем году запланировано благоустройство ещё 35 дворов, асфальтирование проездов на нескольких объектах выполнено досрочно. Минимальный перечень работ также включает в себя установку новых скамеек, урн и освещения.